POL-KN: (VS-Schwenningen) Autofahrer findet sein Auto nicht mehr (21.06.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Sein geparktes Auto nicht mehr gefunden hat ein Autofahrer aus Bad Dürrheim am Montag gegen 17 Uhr. Ein 73-Jähriger sprach eine Polizeistreife an, da sein von ihm am Bickentor geparkter Skoda "verschwunden" war. Mit Hilfe der Polizei gelang es dem Mann, sein ordentlich geparktes und verschlossenes Auto unbeschadet in der Josefsgasse wieder zu finden - wo er es abgestellt hatte.

