POL-BOR: Bocholt - Unfall im Kreisverkehr

Motorrollerfahrer leicht verletzt

Bocholt (ots)

Am Donnerstag fuhr eine 22 Jahre alte Autofahrerin aus Münster von der Franzstraße in den Kreisverkehr mit der Ruhrallee und der Straße Im Königsesch ein. Dabei übersah sie einen Motorrollerfahrer, der von der Ruhrallee kommend in den Kreisverkehr eingefahren war. Der 43 Jahre alte Bocholter konnte einen Zusammenstoß durch ein Ausweichmanöver zwar vermeiden, kam aber zu Fall und verletzte sich leicht. Der Unfall trug sich gegen 15.00 Uhr zu.

