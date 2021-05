Polizei Aachen

POL-AC: Kontrollen in der Eifel

Eifelregion (ots)

Der Verkehrsdienst der Aachener Polizei hat am Pfingstmontag (24.05.2021) erneute Kontrollen in der Eifelregion durchgeführt. Aufgrund der schlechten Wetterlage war das Verkehrsaufkommen am gestrigen Tag eher mäßig.

Die Geschwindigkeitskontrollen fanden im Bereich Simmerath auf der B 399 (Jägerhausstraße), der L 12 Hahner Straße und Rollesbroicher Straße und der L 166 in Kesternich Richtung Rurberg statt. Drüber hinaus kontrollieren die Beamten das Streckenverbot auf der L 128 in Steckenborn.

Insgesamt fielen 72 Fahrzeuge durch überhöhte Geschwindigkeit auf. Tageshöchstwert erreichte dabei ein Autofahrer auf der L 166 mit gefahrenen 91 km/h. Erlaubt sind dort 50 km/h. Auf der Jägerhausstraße wurde ein PKW mit 97 km/h gemessen; 70 km/h sind erlaubt. Da der Fahrer in jüngster Vergangenheit wegen mehrerer Geschwindigkeitsverstöße aufgefallen war, erwartet ihn nun bereits sein zweites Fahrverbot.

Darüber hinaus mussten 8 Motorradfahrer ein Verwarngeld zahlen, da sie gegen das Streckenverbot auf der L 128 verstießen. Die Polizei wird die Kontrollen im Rahmen des sog. Linksrheinischen Qualitätszirkels in regelmäßigen Abständen fortsetzen. (bg)

