Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Mannheim-SandhofenMannheim-Sandhofen (ots)

Bereits am Freitag, 06.11.2020 kam es im Stadtteil Sandhofen zu einem Körperverletzungsdelikt, bei dem ein 66-jähriger Mercedes-Fahrer von einem 51-jährigen Lkw-Fahrer geschlagen wurde. Zwischen den beiden Männern war es gegen 12 Uhr in der Frankenthaler Straße, in Höhe der dortigen Tankstelle zu einer Auseinandersetzung wegen des Fahrverhaltens des Mercedes-Fahrers gekommen. In dessen Verlauf schlug der Lastwagen-Fahrer auf den 66-Jährigen ein, wodurch dieser zu Boden stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Zwei Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und waren dem Geschädigten zu Hilfe geeilt. Im Anschluss fuhren beide Beteiligten weiter. Der Geschädigte wurde zur Anzeigenaufnahme bei einer Logistik-Firma in der Ölhafenstraße aufgesucht. Der Fahrer des Lkw konnte bei einer Verpackungsfirma, ebenfalls in der Ölhafenstraße, ausfindig gemacht werden.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere die beiden Männer, die dem 66-Jährigen zu Hilfe kamen, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

