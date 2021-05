Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Beleidigung, Randale und ein gestohlenes Fahrrad

Bocholt (ots)

Am Donnerstag hielten sich ein 18-jähriger Bocholter, eine 18-jährige Bocholterin und ein noch unbekannter Mann auf dem Schulhof des Euregio-Gymnasiums auf und hinterließen dort ihren Unrat. Der Hausmeister zog das Ordnungsamt hinzu und gemeinsam mit den Mitarbeitern der Stadtwacht wurden die Personen angesprochen, um die Personalien festzustellen. Die Personen nannten ihre Personalien nicht, woraufhin deren Fahrräder im Unterstand eingeschlossen wurden.

Die beiden jungen Männer reagierten aggressiv, traten gegen den Unterstand und stießen Beleidigungen aus. Danach entfernte sich die Gruppe. Hinzugezogene Polizeibeamte konnten die beiden 18-Jährigen kurz darauf noch in der Nähe antreffen. Der Mann leugnete zunächst, auf dem Schulhof gewesen zu sein, räumte dann aber die Tat ein. Bei der Überprüfung der Fahrräder stellte sich heraus, dass das von der 18-Jährigen genutzte Fahrrad als gestohlen einlag. Es wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zu dem noch unbekannten Täter (in etwa gleichaltrig wie der Mittäter, schwarze Haare, Dreitagebart, südländisches äußeres Erscheinungsbild) dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell