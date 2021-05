Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Polizeibeamte beleidigt und erfolglos geflüchtet

Bocholt (ots)

Am Donnerstag führten Polizeibeamte auf dem Berliner Platz Verkehrskontrollen durch, als sich gegen 23.30 Uhr ein 26 Jahre alter Pedelecfahrer näherte, die Beamten lautstark beleidigte und in Richtung Ravardistraße flüchtete. Eine Streifenwagenbesatzung fuhr dem Bocholter hinterher und holte ihn im Bereich der Westend-Kreuzung ein. Der 26-Jährige folgte den Anweisungen anzuhalten nicht und flüchtete in Richtung Mariengymnasium. Ein Beamter nahm zu Fuß die Verfolgung auf und konnte den Mann stellen, nachdem dieser gegen ein gespanntes Flatterband einer Teststation gefahren und zu Fall gekommen war. Der Bocholter hatte ca. 7 Gramm Marihuana dabei. Die Drogen wurden ebenso sichergestellt wie das benutzte Pedelec, das der Radstation Bocholt zuzuordnen ist und für welches der 26-Jährige keinen Mietnachweis oder ähnliches vorweisen konnte. Der polizeibekannte Bocholter muss nun mit erneuten Strafverfahren rechnen.

