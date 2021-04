Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Autofahrer mit über 3 Promille

Worms (ots)

Im Rahmen der Streifenfahrt wird gegen 19:10 Uhr durch eine Streife der Polizei Worms ein 3er BMW festgestellt, der gegen die Einbahnstraße die Friedrichstraße in Worms befährt und so einen Linienbus blockiert. Als durch die Beamten an den PKW herangetreten wird, wird umgehend klar, dass sowohl Fahrer als auch Beifahrer stark alkoholisiert sind. Ein freiwilliger Atem-Alkohol-Test beim Fahrer ergab über 3 Promille. Der 39 Jährige Mann wurde daher zur Polizei verbracht und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde eingezogen.

