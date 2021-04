Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Kontrolle von motorisierten Zweirädern

Worms (ots)

Gestern Nachmittag wurden bei Verkehrskontrollen bei drei motorisierten Zweiradfahrern Verstöße festgestellt, die ein Ermittlungsverfahren nach sich zogen. Im Kirschgartenweg fuhr ein Kleinkraftrad mit konstant 70 km/h in Richtung Alzeyer Straße. Erst als der 29-jährige Fahrer das Polizeimotorrad im Rückspiegel wahrnahm, drosselte er seine Geschwindigkeit auf die für sein Fahrzeug zugelassenen 45 km/h. Zu spät für den Angestellten einer Zweiradwerkstatt. Da er nicht im Besitz eines Führerscheins ist, wurde ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Ebenso wird gegen einen 60-jährigen Wormser ermittelt, der mit einem Kleinkraftrad in der Wonnegaustraße mit 45 km/h in Richtung Worms-Abenheim unterwegs war. Auch er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. In der Friedrichstraße wurde dann die Pedelec-Streife auf einen E-Scooter aufmerksam, der ohne Versicherungsplakette in Richtung Mainzer Straße fuhr. Wer einen E-Scooter im öffentlichen Straßenverkehr führt, benötigt grundsätzlich eine Versicherung. Als Nachweis für den Abschluss einer Versicherung dient eine selbstklebende Versicherungsplakette an der Rückseite des E-Scooters. Diese konnte der 27-jährige Wormser nicht vorweisen, weswegen gegen ihn ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eröffnet wurde.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell