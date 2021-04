Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Unbekannter belästigt Joggerin - Zeugen gesucht

Worms (ots)

Gestern, gegen 19 Uhr wurde eine 19-jährige Joggerin im Bereich Worms-Abenheim von einem unbekannten Mann belästigt. Die Wormserin war alleine auf einem Feldweg nahe der Straße Zum Berg, südlich der L425 unterwegs, als ihr ein dunkelgrauer Jeep Wrangler folgte. Kurze Zeit später sprach der Fahrer sie aus dem Wagen heraus mit "Hey Süße" an, was die Joggerin ignorierte. Daraufhin fuhr er an ihr vorbei und stellte sich mit seinem Fahrzeug quer in den Weg. Über die geöffnete Beifahrertür sprach er die Frau erneut an, woraufhin diese in Richtung Abenheim davon sprintete. Der Wagen folgte ihr zunächst erneut und drehte erst ab, als die Joggerin auf eine Reiterin traf. Der Fahrer, südländischer Phänotyp, war ca. 28-35 Jahre alt, hatte kurz rasierte Seitenhaare und einen drei Tage Bart. Er sprach fließend Deutsch. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Fließjacke der Marke Engelbert-Strauß. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

