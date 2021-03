Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kaminbrand

Uslar (ots)

USLAR-SCHONINGEN (zi.) Am 22.03.21 kam es gegen 22:30 Uhr in einem Wohnhaus in der Bachstraße zu einem Kaminbrand, der durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte gelöscht werden konnte.

