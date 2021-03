Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstähle und Sachbeschädigung

Uslar (ots)

USLAR (zi.) Ein 40-jähriger Mann aus Uslar entwendete in der Zeit vom 14.03.21 bis zum 21.03.21 aus der Katholischen Kirche insgesamt 10 Kerzen im Wert von ca. 70,- Euro. Außerdem beschädigte er in der Zeit vom 12.03. bis zum 19.03. das Fenster eines Wohnhauses in der Unterhütte. Hier entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100,- Euro.

