Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bei einer Verkehrskontrolle ausgerastet und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet

Einbeck (ots)

Einbeck, Landesstraße 572

19.03.2021; 22:56 Uhr

Am Freitagabend, den 19.03.2021, hielt eine Polizeistreife, auf der L 572, in Höhe Immensen, eine 50jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw an, da sie zuvor in Schlangenlinien vor dem Polizeifahrzeug herfuhr. Während der Kontrolle nahmen die Beamten aus dem Fahrzeuginneren der Dame Alkoholgeruch wahr. Daraufhin wurde der aus Katlenburg-Lindau stammenden Fahrerin ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten, den sie ablehnte. Im Anschluss weigerte sich die, seit Beginn der Kontrolle sehr aggressiv wirkende Frau, gegen eine Mitnahme durch die Beamten zum Polizeirevier und wollte sich mit ihrem Pkw vom Kontrollort entfernen. Die Beamten konnten dieses rechtzeitig verhindern und nahmen die Fahrerin daraufhin mit zur Wache. Bis dahin leistete sie aktiven Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Erst auf dem Polizeirevier konnte sich die Dame beruhigen, entschuldigte sich bei den Beamten für ihr Fehlverhalten und führte dort weitere Tests durch, die eine Beeinträchtigung ihrer Fahrtauglichkeit nicht bestätigten. Aufgrund ihres Verhaltens während der polizeilichen Maßnahmen wurde gegen sie ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell