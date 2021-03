Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geschwindigkeitsverstöße festgestellt

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, B 445, Osterbruch, Samstag, 20.03.21, 13.00 Uhr - 15.00 Uhr

EINBECK (schw) - Am Samstag, 20.03.21, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr, führten Beamte der Polizei Bad Gandersheim auf der B445 Höhe Osterbruch eine Geschwindigkeitsmessung durch. Bei erlaubten 70 km/h überschritten in dieser Zeit insgesamt sieben Verkehrsteilnehmer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Sechs der Geschwindigkeitsverstöße bewegten sich im Verwarngeldbereich. Die höchste gemessene Geschwindigkeit an diesem Tag betrug 100 km/h. Dieser Kraftfahrzeugführer muss mit einem Bußgeld in Höhe von 80,- EUR rechnen.

