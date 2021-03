Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Buer sind am Montag, 1. März 2021, fünf Personen verletzt worden. Ein 20-Jähriger fuhr um 14.42 Uhr mit einem Fiat auf der Goldbergstraße in Richtung Ressestraße. Der Gelsenkirchener wollte die Kreuzung mit der Vom-Stein-Straße, dem Ostring und der Ressestraße passieren, um geradeaus weiter auf der Ressestraße zu fahren. Auf der Kreuzung prallte sein Fahrzeug mit dem BMW einer 33-Jährigen aus Gelsenkirchen zusammen, die von der Vom-Stein-Straße kommend geradeaus auf den Ostring weiter fahren wollte. Die Ampelanlage an der Kreuzung war aufgrund von Wartungsarbeiten temporär abgeschaltet.

Die 33-Jährige und ihr Säugling, der sich bei dem Unfall ebenfalls im Wagen befand, wurden mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fiat-Fahrer wurde vor Ort medizinisch versorgt und verzichtete auf eine Behandlung in einem Krankenhaus. Seine zwei Beifahrer (21 und 22 Jahre alt) wurden zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Da ein freiwilliger Drogenvortest des 20-jährigen Autofahrers positiv ausfiel, wurde der Gelsenkirchener zur Blutprobenentnahme zur Polizeiwache gebracht. Die Polizisten stellten den Führerschein des Mannes sicher und untersagten ihm das Führen fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell