Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall durch Vorfahrtsverletzung

Northeim (ots)

Northeim, Bundesstraße 241/ Northeimer Straße, Montag, 22.03.21, 06.05 Uhr

HÖCKELHEIM (köh) - Montagmorgen kam es im Einmündungsbereich der Northeimer Straße/ Ecke Torstraße zu einem Verkehrsunfall aufgrund einer Vorfahrtverletzung.

Ein 50-jähriger Autofahrer aus Hillerse befuhr mit seinem Audi TT die Torstraße. Beim Linksabbiegen auf die Northeimer Straße (in Richtung Moringen) übersah er den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Skoda Fabia eines 34-jährigen Einbeckers, der die B 241 von Moringen in Richtung Northeim befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt, sie wurden mit einem Rettungswagen in das Northeimer Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell