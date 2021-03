Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in mehrere Gartenlauben

Northeim (ots)

Northeim, Kleingartenkolonie Am Lohgraben, Sonntag, 14.03.21, 19.00 Uhr bis Sonntag, 21.03.21, 10.00 Uhr

NORTHEIM (köh) - Im angegebenen Tatzeitraum verschafften sich unbekannte Täter widerrechtlich Zugang zu insgesamt fünf Gartenlauben in der Kleingartenkolonie Am Lohgraben.

Die unbekannten Täter brachen in die Gartenlauben ein und entwendeten in einem Fall mehrere Elektrowerkzeuge. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 250 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, wenden sich bitte an die Polizei Northeim unter 05551-70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell