Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Auf Kreuzung kollidiert

Borken (ots)

Zusammengestoßen sind am Mittwoch in Borken zwei Autos. Dazu kam es gegen 14.10 Uhr auf einer Kreuzung im Ortsteil Gemen: Ein 44-Jähriger war mit seinem Auto auf der Otto-Hahn-Straße in Richtung Landwehr unterwegs. An der Kreuzung wollte der Velener über diese geradeaus weiterfahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Wagen einer 53-Jährigen: Die Velenerin hatte die bevorrechtigte Straße Landwehr in Richtung Coesfelder Straße befahren. Ein Rettungswagen brachte die Fahrerin mit einem Schock ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro.

