Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Ohne Führerschein unterwegs

Gescher (ots)

Ohne seinen Treibstoff zu bezahlen ist am Donnerstagabend vergangener Woche ein 45-Jähriger von einem Tankstellengelände am Schüringsweg in Gescher gefahren. Nun ergaben Ermittlungen, dass der Coesfelder bereits Mitte Januar in einem anderen Verfahren zugegeben hatte, dass er ohne Fahrerlaubnis Auto gefahren sei. Nun folgen weitere Strafverfahren wegen Tankbetruges und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

