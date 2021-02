Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Motorhaube eingedellt

Borken (ots)

Die Motorhaube eines parkenden Fahrzeugs haben Unbekannte in der Nacht zum vergangenen Freitag in Borken-Gemen beschädigt. Das Metall weist tiefe Dellen auf. Der mutwillig attackierte Wagen hatte auf einem Grundstück an der Neumühlenallee gestanden. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.200 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

