Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Drogentest positiv auf Amphetamine

Ahaus (ots)

Unter dem Einfluss berauschender Mittel ist ein 39-Jähriger am Dienstagabend in Ahaus Auto gefahren. Polizeibeamte hielten den Mann auf dem Vredener Dyk an, da die Hauptuntersuchung für dessen Fahrzeug fällig war. Bei der Kontrolle ergaben sich Verdachtsmomente auf Drogenkonsum bei dem Autofahrer. Diese bestätigte ein Drogentest, der auf Amphetamine anschlug. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Missbrauch von verbotenen Substanzen exakt nachweisen zu können. Zuvor hatte der Autofahrer beim Aussteigen eine Dose mit einer pulverförmigen Substanz fallen lassen. Es würde sich um Amphetamin handeln, gab er an. Die Weiterfahrt untersagten die Beamten, stellten die Drogen sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

