Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Getäuscht und abgelenkt: Seniorin in ihrer Wohnung bestohlen

Heiden (ots)

Eine Seniorin ist am Montag in Heiden Trickdiebin zum Opfer gefallen. Den Tätern war es gelungen, die Frau an der Wohnungstür abzulenken: Eine Unbekannte hatte gegen 18.00 Uhr geklingelt und sich als Mitarbeiterin eines Pflegedienstes ausgegeben. Die Frau trug ein Klemmbrett und behauptete, eine Unterschrift der Seniorin zu benötigen. Die Täterin verwickelte die Frau in ein Gespräch - so gelang es ihr, immer weiter in die Wohnräume einzudringen. Die Tür zu der Wohnung in einem Haus für betreutes Wohnen an der Hospitalstraße blieb offen stehen. Das nutzte offensichtlich ein Komplize, um unbemerkt hineinzukommen. Die Bewohnerin hörte schließlich verdächtige Geräusche. Als sie im Schlafzimmer nachsah, fehlten dort Schmuckstücke. Die angebliche Mitarbeiterin des Pflegedienstes verschwand in diesem Moment aus der Wohnung. Sie war dunkel gekleidet und von kleiner Statur. Um Hinweise bittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Die Polizei erneuert vor dem Hintergrund dieses aktuellen Falls ihre grundsätzliche Warnung: Wer ungebetenen Besuch von Unbekannten erhält, sollte diesen nicht in die Wohnung lassen. Trickdiebe lassen sich immer wieder neue Maschen einfallen: Mal geben sie sich als Handwerker aus, mal als Dienstleister oder in anderen Fällen als vermeintliche Mitarbeiter von Stadtwerken. Das Ziel ist immer das Gleiche: Die Kriminellen wollen ihre Opfer ablenken und sich mit ihnen in einen Raum im Inneren aufhalten. Die Haus- oder Wohnungstür bleibt unbemerkt geöffnet. Das Manöver soll es ihren Komplizen ermöglichen, ungestört in anderen Räumen nach Beute zu suchen. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.polizei-beratung.de.

