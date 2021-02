Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Schilder und Papierkorb beschädigt

Rhede (ots)

Zur Zielscheibe von Vandalismus gerieten am Wochenende Hinweistafeln und Abfallbehälter in einem Waldgebiet bei Rhede. Das Geschehen spielte sich im Areal zwischen Ravenweg und Barge ab. Die Täter rissen dort mit Gewalt Pfosten mit Schildern und Verkehrszeichen samt Fundament aus dem Erdreich, ebenso einen Papierkorb. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell