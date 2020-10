Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Drei Verletzte nach Kollision mehrerer Fahrzeuge nahe Pattensen

Hannover (ots)

Beim Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge auf der Bundesstraße (B) 3 nahe Pattensen sind am Donnerstag, 08.10.2020, drei Autoinsassen verletzt worden. Ein 20-Jähriger ist mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Zur Aufklärung der Unfallursache sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war der 19 Jahre alte Fahrer eines Volkswagen Bora kurz nach 17:00 Uhr auf der B 3 in Richtung Norden unterwegs. In Höhe der Abfahrt zur B 443 nahe Pattensen überholte der 19-Jährige einen Dacia Logan, der plötzlich den Fahrstreifen wechselte. In der Folge kollidierte der VW Bora mit einem entgegenkommenden Skoda Fabia, der von einem 36-jährigen Mann gelenkt wurde.

Während der VW quer zur Fahrbahn zum Stehen kam, schleuderte der Skoda durch die Wucht des Aufpralls von der Straße und kippte auf einem angrenzenden Grünstreifen auf die Seite. Die beiden Autofahrer überstanden den Unfall mit leichten Blessuren. Der 20 Jahre alte Beifahrer im VW wurde jedoch so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus musste. In den Unfall wurde zudem ein drittes Fahrzeug verwickelt, als der 50 Jahre alte Fahrer eines Audi A 3 in die Unfallstelle fuhr. Der Mann blieb unverletzt. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit rund 5.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter 0511 109-1888 zu melden. /ram, nash

