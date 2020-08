Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Messingteile aus Hausflur gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Eine offene Haustür und einen unbeobachteten Moment haben unbekannte Täter am Mittwoch, 26. August, gegen 13.30 Uhr genutzt, um Messingteile aus einem Hausflur in Geistenbeck an der Wickrather Straße zu stehlen.

Beobachtet wurden zwei Männer, die zu dieser Zeit in den Flur gelangt sein sollen. Die Beschreibung der Tatverdächtigen: Der eine Mann ist etwa 35 bis 40 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß, hat dunkle Haare und war dunkel gekleidet; er war mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs. Der andere Mann ist etwa 35 bis 40 Jahre alt, etwas kleiner als sein Begleiter, hat graumelierte Haare und trug graue Kleidung.

Hinweise auf die beiden Männer erbittet die Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell