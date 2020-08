Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Achtjähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Ein achtjähriger Radfahrer ist am Dienstagabend, 25. August, gegen 20 Uhr auf der Kreuzung Antonstraße / Alsstraße in Eicken bei einem Unfall von einem Auto schwer verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte den Jungen in ein Krankenhaus.

Ein 50-jähriger Mann war mit seinem Auto auf der Antonstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Alsstraße abbiegen. An der Kreuzung habe er abgebremst, um einem von links kommenden Wagen Vorfahrt zu gewähren. Dann habe er gesehen, wie plötzlich ein Kind auf seinem Fahrrad von rechts nach links vor sein Auto gefahren sei.

Da er noch nicht vollkommen zum Stillstand gekommen sei, habe sein Fahrzeug das Kind erfasst. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell