Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Frisierraum verwüstet und Kosmetikartikel entwendet

Mönchengladbach (ots)

Mehrere Kosmetikartikel gehörten zur Beute von Einbrechern, die in der Nacht zum Donnerstag, 27. August, gegen 3 Uhr in Schrievers an der Erlenstraße in ein Friseurgeschäft eingestiegen sind.

Die unbekannten Täter hatten die Glasscheibe der Eingangstür eingeschlagen und sich so Zutritt zu den Räumen verschafft. Eine Alarmanlage löste aus, gleichwohl verwüsteten die Täter den Frisierraum und nahmen Beutestücke an sich, ehe sie unerkannt flüchteten.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

