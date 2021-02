Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Pedelecfahrer bei Sturz leicht verletzt

Bocholt (ots)

Glück im Unglück für den Fahrer eines Pedelecs: Sein Helm hat ihn womöglich vor schlimmeren Verletzungen bewahrt. Der Hamminkelner war am Dienstag gegen 08.00 Uhr auf dem Radweg an der Mussumer Ringstraße in Bocholt-Mussum unterwegs. Unweit der Einmündung zur Straße Wüppingsweide stürzte er aus ungeklärter Ursache mit seinem Elektrofahrrad und fiel auf den Hinterkopf. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten 33-Jährigen in ein Krankenhaus.

