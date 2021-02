Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Graes - Diebesgut passte nicht ins Fahrzeug

Ahaus (ots)

Wieder ausgeladen haben zwei Unbekannte Leitplanken, die sie zuvor versucht hatten in ihr Fahrzeug zu laden, gab eine Zeugin an. Die Täter kamen mit einem dunkelblauen Bulli mit weißer Aufschrift sowie einem Emblem auf der Motorhaube und rumänischen Kennzeichen. Ohne die Beute fuhren die Personen in Richtung Ahle davon. Eine weitere Zeugin meldete, dass sie zuvor von den Männern angesprochen worden sei, ob sie Schrott abgeben könne. Zu den Geschehnissen kam es am Mittwoch gegen 13.10 Uhr. Die Täter beschreiben die Zeugen wie folgt: zwischen Ende 20 und Mitte 30 Jahre alt, schlanke Figur, schwarze Haare, Vollbart. Beide Täter waren dunkel gekleidet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260.

