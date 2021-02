Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Versicherungsschutz fehlte

Gronau (ots)

Seine Versicherungsprämien würde er zahlen, gab ein 31-Jähriger im Rahmen einer Polizeikontrolle auf der Gildehauser Straße in Gronau am Mittwochmittag an. Das Fahrzeug des Gronauers war wegen des fehlenden Versicherungsvertrages seit mehreren Monaten entstempelt und nicht mehr für den Straßenverkehr zugelassen. Die Zulassungsbescheinigung Teil I stellten die Beamten sicher. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

