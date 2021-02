Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: "Sie haben Ihr Abo nicht bezahlt!"

Märkischer Kreis (ots)

Die Gewinnspielzentralen verbreiten wieder ihre Freudenbotschaften: "Sie haben Ihr Gewinnspiel-Abo nicht bezahlt!" Wer sich jetzt überrumpeln lässt, der hat am Ende wirklich ein Abo am Hals.

Eine 29-jährige Meinerzhagenerin bekam am Montag einen solchen Anruf. Ein "Forderungsmanagement" aus Süddeutschland forderte 97 Euro für neun Monate. Die Frau hatte jedoch nichts abgeschlossen. Sie wimmelte die Anruferin ab.

Ein 22-jähriger Lüdenscheider fiel am Samstag zunächst auf einen solchen Anruf herein. Er sollte angeblich bei einem Gewinnspiel gewonnen haben. Dazu gehöre jedoch ein kostenpflichtiges Abo für eine Zeitschrift. Der Lüdenscheider gab seine Kontodaten heraus und bestätigte obendrein die Angaben bei einem zweiten Anruf. Erst danach "googelte" er und fand Informationen über die Betrugsmasche. Beide Betroffenen erstatteten Anzeigen.

Es gibt aber offenbar genug, die auf die Behauptung reinfallen. Deshalb warnt die Polizei: Wer an keinem Gewinnspiel teilgenommen hat, der kann auch kein kostenpflichtiges Abo gewonnen haben. Lassen Sie sich am Telefon nichts erzählen! Verlangen Sie eine schriftliche Auflistung angeblicher Forderungen! Geben Sie keine persönlichen Daten wie Geburtsdatum oder Kontonummern heraus. Für am Telefon geschlossene Verträge gelten lange Widerrufsfristen. Darüber beraten Verbraucherzentralen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell