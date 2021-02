Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher nehmen Masken und Westen mit.

Letmathe (ots)

Einbrecher im Bringhof Unbekannte Einbrecher hebelten in der Nacht vom Montag zum Dienstag, 01.02., 18:10 Uhr, - 02.02., 09:15 Uhr die Notausgangstür des Büros des Bringhofs an der Untergrüner Straße auf. Sie durchsuchten das Büro und nahmen u.a. FFP 2 Masken und die Warnwesten der Mitarbeiter mit. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen am Bringhof in Letmathe nimmt die Polizei in Iserlohn/Letmathe entgegen. Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

