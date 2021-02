Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Kita-Spielzeughütte

Kierspe (ots)

Am Wochenende sind Unbekannte in eine Holzhütte des Kindergartens am Haunerbusch eingebrochen. In der Hütte wird Kinderspielzeug gelagert. Nach dem ersten Eindruck wurde nichts gestohlen.

