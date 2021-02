Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zigarettenautomat gesprengt

Werdohl (ots)

Unbekannte haben am Wochenende an der Ecke Am Reißberg/ Repkering einen Zigarettenautomaten gesprengt. Am Sonntag gegen 1.15 Uhr hörten Anwohner einen lauten Knall, führten das jedoch auf einen Jäger als Verursacher zurück. Der zerstörte Automat wurde erst später entdeckt. Ob Zigaretten und Bargeld gestohlen wurden, war noch nicht zu ermitteln.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell