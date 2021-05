Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Fußgänger leicht verletzt

Stadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 67 Jahre alter Fußgänger am Donnerstag bei einem Unfall in Stadtlohn erlitten. Das Geschehen hatte sich gegen 16.05 Uhr auf der Straße An der Welle abgespielt. Eine 64-jährige Busfahrerin befuhr die Straße, als dort ein Lastwagen einparken wollte. Sie setzte zurück und stieß dabei gegen den Wagen einer 36-jährigen Heekerin, der wiederum einen dahinter querenden Fußgänger touchierte. Der Stadtlohner erlitt leichte Verletzungen. Kräfte des Rettungsdienstes brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

