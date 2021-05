Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Bei Zusammenstoß verletzt

Borken (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro bilden die Folgen einer Kollision zweier Autos am Donnerstag in Borken. Dazu war es gegen 16.30 Uhr auf der Hansestraße gekommen: Eine 18-jährige Borkenerin war mit ihrem Wagen auf der Hansestraße aus Richtung Neue Kämpe in Richtung Landwehr unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt wollte ein aus Richtung Ramsdorfer Postweg kommender 64-jähriger Borkener mit seinem Wagen die bevorrechtigte Hansestraße geradeaus queren. Die 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen, ebenso eine 52-jährige Velenerin, die in ihrem Wagen gesessen hatte.

