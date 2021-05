Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Beim Wenden mit Gegenverkehr kollidiert

Bocholt (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 18.000 Euro - so stellt sich die Bilanz eines Verkehrsunfalls dar, der sich am Donnerstag in Bocholt abgespielt hat. Ein 28-Jähriger war mit seinem Wagen gegen 05.40 Uhr auf der Dingdener Straße in Richtung Bocholt unterwegs. Kurz vor der Einmündung Kaiser-Wilhelm-Straße wollte er wenden. Ein auf der zweispurigen Gegenfahrbahn links entgegenkommender Wagen hielt, um das Wendemanöver zu ermöglichen. Der Bocholter übersah jedoch, dass sich auf der rechten Spur der Gegenseite ein anderes Fahrzeug näherte. Es kam zur Kollision mit dem Wagen des 34-jährigen, ebenfalls aus Bocholt. Per Rettungswagen kamen die beiden leichtverletzten Autofahrer in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten.

