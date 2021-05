Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkr. KN) Tödlicher Verkehrsunfall (16.05.2021)

Reichenau / Lkr. Konstanz (ots)

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es in der Nacht zu Sonntag gegen 00.51 Uhr. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 24-jähriger PKW-Führer den Inseldamm von der Reichenau in Richtung Konstanz. Aus bislang unbekannter Ursache kam er hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Aufprall geriet der PKW sofort in Brand. Durch Ersthelfer wurde versucht den eingeklemmten Fahrzeugführer aus seinem PKW zu befreien, was jedoch aufgrund der starken Deformierung des Fahrzeugs leider nicht gelang. Der junge Mann erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger beauftragt. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen geführt.

