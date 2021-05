Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wangen - Gegenverkehr übersehen

Beim Abbiegen kam es am Donnerstag zu einem Unfall bei Wangen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 64-Jährige in der Faurndauer Straße und bog nach links in die Siemensstraße ab. Dabei übersah die Fahrerin des VW einen entgegenkommenden Skoda. Der VW mit dem Skoda zusammen. Der wurde auf der Länge der Fahrerseite komplett beschädigt. Beide Autofahrer blieben unverletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

