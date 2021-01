Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 24 Verstöße bei Lasermessung

KnittelsheimKnittelsheim (ots)

24 Verstöße in nur 90 Minuten Kontrollzeit. Das ist das traurige Ergebnis einer Lasermessung am Montagmittag. Germersheimer Polizisten überwachten gestern von 15.30 - 17 Uhr den Verkehr auf der Hauptstraße in Knittelsheim. Bereits in den letzten Wochen wurden dort aufgrund von Bürgerbeschwerden mehrere Kontrollen durchgeführt. Nach wie vor halten sich viele nicht an die erlaubten 30 km/h. Der "Spitzenreiter" war gestern 34 km/h zu schnell unterwegs. Ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro, 2 Punkte "in Flensburg" und ein Monat Fahrverbot sind die Folge.

