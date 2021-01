Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - 77 - Jähriger erleidet Platzwunde

LandauLandau (ots)

Eine Kopfplatzwunde erlitt ein 77 - Jähriger bei einem Spaziergang am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr im Bereich der Cornichonstraße. Der Spaziergänger war in der Dunkelheit gegen einen Gegenstand gelaufen, welcher von einem Pritschenwagen in den Bereich des Gehweges ragte. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Fahrzeugbesitzer aufgenommen, da dieser die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert hatte. Der Senior suchte noch am Abend ein Krankenhaus auf und ließ sich medizinisch versorgen. Am Montagmittag meldete er den Vorfall bei der Polizei.

