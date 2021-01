Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10 - Kontrolle Nachtfahrverbot B10

B10B10 (ots)

In der Nacht zum Dienstag (04.01./05.01.2021) wurde in der Zeit zwischen 23 Uhr und 1 Uhr das Nachtfahrverbot auf der B 10 überwacht. Bei sehr geringem Verkehrsaufkommen wurden vier LKW kontrolliert, die berechtigt auf diesem Streckenabschnitt unterwegs waren. Die B10 zwischen Landau und Pirmasens ist für den LKW-Durchgangsverkehr über 7,5 Tonnen in der Zeit zwischen 23 Uhr und 6 Uhr gesperrt.

