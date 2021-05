Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht auf der Enscheder Straße

Roter Opel Corsa gesucht

Gronau - Unfallflucht auf der Enscheder Straße / Roter Opel Corsa gesucht (ots)

Am Mittwoch befuhr ein 45 Jahre alter Gronauer mit einem Radlader die Enscheder Straße. Als er gegen 13.40 Uhr in Höhe der Schiefestraße an einem parkenden Pkw vorbeifahren wollte, wurde er durch einen roten Opel Corsa überholt. Um einen Zusammenstoß im fließenden Verkehr zu vermeiden, lenkte der 45-Jährige nach rechts und stieß gegen den parkenden Pkw. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 2.000 Euro. Der Fahrer bzw. die Fahrerin des Opels setzte die Fahrt fort. Von dem Kennzeichen sind nur die Ortsbuchstaben BOR bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell