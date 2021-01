Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

HildesheimHildesheim (ots)

Bockenem - (gle) - Am 05.01.2021 in der Zeit von 11 Uhr bis 11:30 Uhr kam es in Bockenem zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallort befindet sich in 31167 Bockenem auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes im Schlangenweg.

Ein 69-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Bockenem stellte seinen PKW Opel Meriva auf dem o.g. Parkplatz zum Einkaufen ab. Als er aus dem Markt zurückkehrte, stellte er einen Schaden an seinem vorderen Stoßfänger fest.

Zwischenzeitlich muss ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit dem Fahrzeug des Geschädigten zusammengestoßen sein und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt haben. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

