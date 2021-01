Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Küchenutensilien geraten in Brand

HildesheimHildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am heutigen Morgen, 05.01.2021, brach gegen 03:45 Uhr in einer Küche einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Neustädter Stobenstraße in Hildesheim ein Feuer aus.

Einige Anwohner wurden aufgrund des entstandenen Rauches und der Warntöne eines Rauchmelders auf diese Situation aufmerksam. Die alarmierten Kameraden der Berufsfeuerwehr waren unverzüglich am Einsatzort, löschten den Brand und lüfteten diese und weitere Wohnungen. Der 68-jährige Anwohner der betroffenen Räumlichkeiten sowie zwei weitere Bewohner des Hauses wurden vorsorglich in Hildesheimer Krankenhäuser eingeliefert.

Durch den Brand wurde Küchenmobiliar beschädigt.

Die Brandermittler des 1. Fachkommissariats haben die Ermittlungen übernommen.

