Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Einbrüchen

HildesheimHildesheim (ots)

HILDESHEIM - DIEKHOLZEN (jpm)Die Polizei Hildesheim sucht Zeugen zu mehreren Einbrüchen, die sich bereits im Zeitraum zwischen dem 30.12.2020 und dem 01.01.2021 im Stadtgebiet von Hildesheim sowie in Barienrode ereignet haben.

Am 30.12.2020, zwischen 16:30 Uhr und 21:30 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Terrassenstieg in Hildesheim ein. Zutritt in das Haus verschafften sie sich durch das gewaltsame Öffnen eines Kellerfensters. Beim anschließenden Durchsuchen sämtlicher Räume nach Wertgegenständen, stießen die Täter auf Schmuck, den sie entwendeten.

Ebenfalls am 30.12.2020 kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Schwarze Heide in Diekholzen, Ortsteil Barienrode. Zwischen 17:50 Uhr und 22:30 Uhr gelangten unbekannte Täter über die Terrassentür gewaltsam in das Innere des Hauses. Auch in dem Fall wurde Schmuck entwendet.

Zwischen dem 31.12.2020, 08:00 Uhr, und dem 01.01.2021, 14:00 Uhr, versuchte zumindest ein unbekannter Täter eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Marienfriedhof in Hildesheim aufzuhebeln. Zu einem Eindringen in die Räumlichkeiten kam es nicht.

Am 01.01.2019, zwischen 01:00 Uhr und 05:00 Uhr, kam es zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Sachsenring. Der oder die Täter gelangten durch eine lediglich zugezogene Tür in die betroffene Wohnung ein und entwendeten elektronische Geräte sowie Bargeld.

Zeugen, die zu den aufgeführten Taten eventuell sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

