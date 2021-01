Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt- Wohnungseinbruch

HildesheimHildesheim (ots)

Sarstedt (jb)- Die Abwesenheit der Wohnungsinhaber nutzten Unbekannte am Freitag aus, um in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Neustadt einzubrechen. Zwischen 17.00 Uhr und 23.00 Uhr betraten sie den Hausflur über die Hauseingangstür, brachen hiernach die Tür zur Wohnung auf und durchsuchten sämtliche Räume. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld in Höhe von ca. 1700 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren, Tel.: 05066/9850.

