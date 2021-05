Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Kollision beim Zurücksetzen

Raesfeld (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 13 Jahre alter Junge am Donnerstag in Raesfeld bei einem Unfall erlitten. Ein 72-Jähriger wollte gegen 17.00 Uhr seinen Wagen rückwärts aus einer Parkbox an der Straße Am Rathaus heraussetzen. In diesem Moment befuhr der Raesfelder mit seinem Skateboard die Straße und stieß gegen das Auto.

