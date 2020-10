Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Geldbörse aus Handtasche gestohlen ++ hungriger Dieb unterwegs ++ Rollerfahrer stürzt nach Zusammenstoß mit Auto ++ BMW zerkratzt

Gießen (ots)

Gießen - Diebe in Parfümerie

Parfum im Wert von 201 Euro stahlen zwei Unbekannte. Ein Ladendetektiv beobachtete die beiden Männer, wie sie am Mittwoch (14.10.2020), um15:30 Uhr, zugriffen. Die Diebe gingen in Richtung des Ausgangs der Parfümerie im Seltersweg. Der Marktmitarbeiter sprach die dreisten Diebe an, woraufhin beide über den Seltersweg flüchteten. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755

Gießen - Geldbörse aus Handtasche gestohlen

Eine Geldbörse mit mehreren Karten stahlen dreiste Diebe aus der Handtasche einer 50-Jährigen aus Reiskirchen. Zwischen 11:45 Uhr und 12:00 Uhr griffen die Unbekannten im Einkaufsmarkt in der Raiffeisenstraße zu. Der Schaden wird mit 170 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel: (0641) 7006-3555.

Gießen-Heuchelheim: auf Audi A7 aufgefahren

Gestern Mittag (15.10.2020), um 12:30 Uhr befuhren ein Audi-Fahrer und ein Toyota-Fahrer die Heuchelheimer Straße in Fahrtrichtung Gießen. Beide ordneten sich an der Linksabbiegerspur in Richtung der Bundesstraße 429 ein. An der Ampelanlage hielt der aus Pohlheim kommende 38-Jährige seinen schwarzen Audi A7 an. Der aus einem Biebertaler Ortsteil stammende Toyota-Fahrer bemerkte dies offenbar zu spät und krachte mit seinem weißen Yaris in das Heck des A7. Der Unfallschaden beläuft sich auf 1.020 Euro.

Gießen- hungriger Dieb unterwegs

Zwischen Dienstag (13.10.2020), 19:00 Uhr und Donnerstag (15.10.2020) verschafften sich unbekannte Diebe Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Rodheimer Straße. Aus einem Kellerverschlag stahlen die Unbekannten mehrere Lebensmittel. Der Schaden beläuft sich auf 15 Euro. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555

Lohra- BMW zerkratzt

Vandalen machten sich an einem, im Kirchweg abgestellten, BMW zu schaffen. Der silberne 435d xDrive parkte am Fahrbahnrand. Zwischen Donnerstag (15.10.2020) und Freitag (16.10.2020) zerkratzten die Unbekannten die gesamte linke Fahrzeugseite. Der Schaden wird mit 1.200 Euro beziffert. Hinweise zu den Vandalen, die zwischen 20:30 Uhr und 08:00 Uhr zuschlugen, erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755

Laubach- Diebe stehlen Geldbörse einer 68-Jährigen

Eine 68-jährige Frau aus Laubach erledigte Freitag (09.10.2020), am frühen Nachmittag, ihre Wocheneinkäufe. Nachdem sie in dem Lebensmittelmarkt in der Phillipp-Reis-Straße bezahlt hatte, griffen Unbekannte offenbar auf dem Weg zu ihrem Fahrzeug in die Handtasche und stahlen die Geldbörse. Neben Bargeld befanden sich mehrere Karten, sowie der Führerschein und der Personalausweis der Laubacherin in dem Geldbeutel. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise zu den dreisten Dieben, die zwischen 14:15 Uhr und 14:25 Uhr zuschlugen, erbittet die Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 9143-0

Laubach- Rollerfahrer stürzt nach Zusammenstoß mit Auto

Ein 43-Jähriger fuhr am Donnerstag (15.10.2020), um 13:30 Uhr mit seinem Roller die Schottener Straße aus Richtung der Bundesstraße kommend in Richtung der Laubacher Stadtmitte. Ein 24-jähriger VW Touareg-Fahrer fuhr auf der Wettergasse in Richtung der Schottener Straße. Im Einmündungbereich zur Schotten Straße wollte der 24-Jährige mit seinem grauen VW nach links in die Schottener Straße einbiegen. Er übersah offenbar den vorfahrtsberechtigten 43-Jährigen mit seinem Roller und krachte in diesen. Der aus Schotten stammende Roller-Fahrer stürzte und verletze sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein umliegendes Krankenhaus. Der Gesamtunfallschaden wird mit 1.550 Euro beziffert.

