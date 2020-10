Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Katalysatoren gestohlen ++ Mercedes kracht in LKW ++ Unbekannter beschädigte Fiesta ++ Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Gießen (ots)

Pohlheim / A 5: Mercedes kracht in LKW

42.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochmittag (14.10.2020) um 12:08 Uhr auf der A5 in Höhe Pohlheim. Ein 30-jähriger LKW-Fahrer befuhr mit seinem Scania den rechten Fahrstreifen in Richtung Frankfurt. Ein 26-jähriger Mercedes-Fahrer näherte sich von hinten. Plötzlich scherte der Scania-Fahrer nach links aus. Der aus Heidelberg stammende Benz-Fahrer konnte mit seinem grauen GLS nicht rechtszeitig abbremsen und krachte in das Heck des Lkw. Die Beifahrerin des GLS verletzte sich leicht.

Pohlheim - Dorf-Güll: Katalysatoren gestohlen

Irgendwann, zwischen Mittwoch (07.10.2020), 10:00 Uhr und Dienstag (13.10.2020), 16:00 Uhr stahlen unbekannte Diebe mehrere Katalysatoren. Sie begaben sich auf einen Fahrzeugabstellplatz in der Holzheimer Straße und machten sich an den stillgelegten Autos zu schaffen. Insgesamt trennten die dreisten Diebe drei Katalysatoren auf den Fahrzeugen. Der Schaden beläuft sich auf 2.000 Euro.

Linden: Unfallflucht in Leihgestern

Anfang dieser Woche beschädigte ein Unbekannter Autofahrer in der Johannes-Heß-Straße (Höhe 6) einen Opel und ließ dabei einen Sachschaden von 800 Euro zurück. Am Dienstag (13.Oktober), zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr, prallte der flüchtige Autofahrer gegen die Frontstoßstange des silberfarbenen Insigina. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.:0641/7006-3555 entgegen.

Linden-Großen-Linden: Ford beschädigt

Schäden an dem Kotflügel vorne links blieben nach einer Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße an einem grauen Ford zurück. Im Zeitraum vom 12.Oktober 2020, 16:30 Uhr bis zum 13.Oktober 2020, 07:15 Uhr, stand der graue Focus in Höhe der Hausnummer 50. Die Höhe des Schadens schätzt die Polizei auf ca. 1.000 Euro. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.:0641/7006-3555.

Gießen: Beschädigter VW

Rund 1.000 Euro wird die Reparatur des Schadens an einem grauen VW Passat kosten, nachdem ein Unbekannter im Alten Wetzlarer Weg (Höhe 44) am VW vorbeistreifte. Zeugen, die den Verursacher am Mittwoch (13.10.2020), zwischen 06:00 Uhr und 15:45 Uhr in Gießen im Alter Wetzlarer Weg beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.:0641/7006-3555 bei der Polizeistation Gießen Süd zu melden.

Pohlheim: Unbekannter beschädigte Fiesta

Am Montagmittag (12.10.2020) beschädigte ein unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz der KIK-Filiale in Watzenborn einen dort abgestellten weißen Ford Fiesta. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Unbekannte beim Rangieren gegen das Heck des weißen Ford stieß. Die Schäden an der Heckstoßstange belaufen sich auf rund 800 Euro. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.:0641/7006-3555.

Lich: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Dienstag (13.Oktober) zwischen 13.50 Uhr und 14.00 Uhr beschädigte ein zunächst Unbekannter auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Ludwig-Seiboldt-Straße einen geparkten Mercedes. Offenbar beim Ausparken fuhr der Unbekannte gegen den schwarzen Mercedes. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Bei dem unbekannten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen blauen VW Transporter. Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten den Geschädigten. Bei den Zeugen handelt es sich um ein Paar mit einem Kind. Die Polizei Grünberg bittet die Zeugen sich auf der Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 zu melden

