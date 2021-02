Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 190221-0123 Verkehrsunfall mit vier Verletzten im Begegnungsverkehr und Kollsion mit einer Mauer

Marienheide (ots)

Am 19.02.2021 gegen 16:30 Uhr befuhr ein 41- jähriger Remscheider mit seinem Fahrzeug die B256 aus Marienheide kommend, in Fahrtrichtung Wipperfürth. Unmittelbar vor einer nicht einsehbaren Rechtskurve setzte er zu einem Überholmanöver an. Während des Überholvorganges kam dem Unfallverursacher im Scheitelpunkt der Kurve eine 53jährige Gummersbacherin entgegen. Das Fahrzeug war mit drei weiteren Insassen (31,55 und 57 Jahre alt) besetzte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der Unfallverursacher auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit in der Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und geriet auf die Gegenfahrbahn. Die Gummersbacherin versuchte einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, indem sie ihr Fahrzeug über den Gehweg steuerte. Dort stieß das Fahrzeug gegen eine Mauer, worauf die vier Fahrzeuginsassen leicht verletzt wurden. Die Feuerwehr Marienheide leuchtete die Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme aus. Die B256 wurde für ca. 3 Stunden komplett gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell